En medio de la felicidad por su regreso al teatro de la mano de la obra El Reverso, la querida actriz Carla Peterson compartió fotos en traje de baño y sin filtros a orillas del mar que generaron una lluvia de likes y comentarios positivos en Instagram.

La artista posteó una foto que la muestra a orillas del mar, con el cabello mojado y luciendo una microbikini muy linda de color vino. Se la puede ver sosteniendo su tabla de surf en una mano y un bolso en la otra, tras haber disfrutado de una tarde refugiada en las olas del mar.

“Surfeando por un sueño. Recuerdos de un verano, ¡que no es del 98! Mi amiga me dijo, ‘para qué está buenísima’. ¡Eso es amor! El traje de baño me lo regalaron, el resto es todo mío”, sentenció, al natural y segura de sí misma. ¡Bellísima!

A CARLA PETERSON LE AGRADECIERON POR MOSTRARSE AL NATURAL

“Siempre natural”, “Hermosa”, “Hermosa mujer, felicitaciones por ser auténtica, no te hace falta nada”, le dedicaron sus seguidoras tras verla divina y relajada de vacaciones.