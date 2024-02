Siempre muy cariñosa con su familia, Pampita organizó un inolvidable viaje con sus hijos y compartió en Instagram los momentos más significativos. Especialmente, dejó en evidencia la conexión entre Beltrán y Benicio, dos de sus tres hijos con Benjamín Vicuña, y Anita, su nena con Roberto García Moritán.

La conductora compartió un dulce clip que muestra a Beltrán y Benicio saltando, corriendo y bailando a orillas del mar. Hasta que uno de ellos va a buscar a Ana y la hace girar en el aire, mientras ambos ríen felices a carcajadas.

“Camino hacia el sol”, expresó Pampita, junto a cariñosos emojis y la canción Sons Of The East de Hard To Tell, muy emocionada por este amor de hermanos que logró cultivar entre sus hijos.

PAMPITA CONTÓ CÓMO LA APOYA ROBERTO GARCÍA MORITÁN

La animadora destacó el pilar que es Moritán en la familia que formaron. “Nunca pone un ‘pero’, nunca opina a pesar de que sabe que todas las noches no estoy en casa y me consume un montón de horas de trabajo”, dijo, sobre sus múltiples labores.

“Valoro un montón que me deje disfrutar de lo que amo hacer, que es estar en la tele”, siguió.

“Me gusta que mis hijos vean a donde viene mamá todos los días. Son súper fans del programa y lo disfrutan desde casa”, concluyó.