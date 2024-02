De la noche a la mañana, Pedro Rosemblat, conocido por su personaje de El cadete, se convirtió en una de las personas más buscadas por los medios por su supuesta relación con Lali Espósito, que la cantante terminó de blanquear este miércoles en sus redes sociales.

El conductor, que mantuvo estoico el silencio como un verdadero caballero, solo siguió el gesto de su pareja, pero, fiel a su estilo, lo hizo desde el humor, aunque ahora habló con Poco correctos.

Con la excusa de hacerle preguntas sobre el fallido tratamiento de la Ley ómnibus que propuso el presidente Javier Milei en el Congreso, el cronista dio un giro en las preguntas y enfocó la entrevista directamente sobre la “ley de blanqueo”, en referencia a la broma que él hizo en sus redes.

QUÉ DIJO PEDRO ROSEMBLAT SOBRE SUS VACACIONES CON LALI ESPÓSITO EN URUGUAY

“La ley de blanqueo, sí. Viste que los gobiernos siempre, en algún momento plantean una ley de blanqueo para poder hacerse de los dólares que, por ahí, de otra manera son más caros”, dijo él con una sonrisa, y lo hizo reír al cronista, que lo felicitó y le preguntó cómo está.

“Muy bien, muchas gracias”, dijo él y contó que fueron con Lali a la playa porque a él le gusta ese lugar. “No conocía la zona de La paloma, La Pedrera. Me encantó, me metí al mar y la pasé muy bien”, dijo lacónicamente, y explicó cómo se pusieron de acuerdo para el blanqueo.

Pedro Rosemblat está en pareja con Lali Espósito (Foto: Instagram/pedrorosemblat)

“Yo no decidí nada, pero hay un problema acá que es que vos querés que diga cosas que no voy a decir”, dijo Pedro que calificó sus vacaciones de “muy buenas”. “Fueron cortas, me hubiera gustado irme un poco más”, agregó el conductor, que aclaró que cocinó mucho para Lali, en especial “asado” que “es lo mejor que sabe hacer”.

