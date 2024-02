Contenta no solo por haber ganado el Bailando con las Estrellas versión italiana, sino por el lanzamiento de su último tema con explosivo videoclip, O bicho vai pegar, Wanda Nara charló con LAM sobre cómo es atravesar su enfermedad, la leucemia, mientras brilla en lo profesional.

En este contexto, la conductora admitió que no todos los días se siente bien. Sin embargo, prefiere mostrarse positiva en las redes. “Nadie está siempre bien y yo tampoco. Soy humana, pero cuando estoy mal obviamente no voy a hacer una historia de Instagram o un posteo. Me lo guardo para mí y para mi familia y, cuando estoy bien, trato de mostrarme bien, porque creo que todo el mundo tiene problemas... Está bueno que también me vean real, pero eso lo saben y por eso me prefieren así”, explicó Wanda.

Acto seguido, contó que también se muestra bien por su familia, ya que hace todo lo posible para que sus seres queridos no sufran por ella. “La verdad que fue difícil, porque muchas veces ellos son los que más sufren, más que la persona que está enferma. Y me tocó contenerlos, porque del cuento siempre soy la más fuerte. La que los tira para adelante. Me puse una coraza y les demostré que estaba bien”, sumó, a corazón abierto.

WANDA NARA APUNTÓ CONTRA JORGE LANATA POR HABERLA “OBLIGADO” A HACER PÚBLICA SU ENFERMEDAD

Antes de cerrar, sin nombrarlo, Wanda criticó a Jorge Lanata por haber dado, sin su permiso, su diagnóstico al aire.

“Estuve un poco obligada a contar algo que quizás me hubiera guardado para mí un tiempo. Al principio no lo hubiera contado. Lo hubiera cuidado, igual los tiempos”.

"La prensa siempre actuó igual. Estuve un poco obligada a contar algo que quizás me hubiera guardado para mí un tiempo. Al principio no lo hubiera contado. Lo hubiera cuidado, igual los tiempos. Hubiera puesto más la energía en mí y en mi familia y, después quizás, contarlo; no sé en qué momento", sentenció, con firmeza.