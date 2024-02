Laurita Fernández habló con contundencia de Flor Vigna, luego de que la cantante recordara en Intrusos su mala experiencia laboral con Nicolás Cabré en Mi hermano es un clon, en la época que él era el novio de su colega.

“Flor habló de las mujeres con las que estuvo Cabré. Dijo: ‘Tiene que ver más con un delirio de él, de cómo provoca a sus novias para crearles cosas en la cabeza mintiéndoles’”, le mencionó el notero de Socios del Espectáculo a Laurita.

Picante, la actriz y bailarina contestó: “No tengo nada que responderle. A Flor le deseo lo mejor. Si quiere que le haga una canción”.

“Yo creo que el tiempo pone todo en su lugar”, dijo dos veces Laurita en referencia a Flor Vigna.

Acto seguido, Fernández afirmó: “Creo que el tiempo acomoda muchas cosas. Quizás, en el mundo nuevo que está incursionando hay muchas ansiedades, deseos de que las cosas sucedan rápido. Ojalá sea así, pero a veces llevan otros tiempos y uno en el camino va a tener cosas que acertás y tropiezos”.

“Ojalá esté bien rodeada y que la aconsejen para bien... Yo viví un montón de cosas que me guardo para mi ámbito privado, que las he encarado y hablado en privado y murieron. Ya está”, agregó Laurita, recordando el escándalo que vivió con Vigna en 2019 cando fue vinculada íntimamente con Cabré.

Y cerró el tema, repitiendo una contundente frase en alusión a Flor Vigna: “Yo creo que el tiempo pone todo en su lugar”.

QUÉ DIJO FLOR VIGNA SOBRE NICOLÁS CABRÉ Y LAURITA FERNÁNDEZ

En una nota de Flor Vigna con Intrusos depuró algunas cuestiones que le quedaron atragantadas estos años. Allí, en medio del enojo de Noelia Marzol, reconoció que compartió a Nicolás Occhiato con la bailarina y desmintió haber salido con Nicolás Cabré revelando tremendas internas de cuando compartieron la tira Mi hermano es un clon.

“Nunca salí con Cabré y nunca en la vida saldría con él. Lo pasé muy mal… Imaginate que yo estudio teatro desde los 11 años, me costó mucho conseguir mis oportunidades y el primer protagónico en el que confían en mí me toca un compañero que te hace todas. Que, si no le das bola, te hace todas. Fue refeo y yo no dije nada porque tenía miedo”, dijo Vigna.

“Yo no hablé y salió el elenco a defenderme. Yo siempre vi Polka de toda la vida y lo admiraba a él. Me pareció que no era un mal compañero, me pareció todo feo. Como artista y como todo”, arremetió.

Incluso la cantante habló del enfrentamiento que vivió con Laurita Fernández, quien en ese tiempo salía con Cabré.

“Con Laurita, nada. Tiene más que ver con un delirio de él y como provoca a sus novias para crearles algo en la cabeza mintiéndoles. Él salía desde la cobardía a decir ‘es un tema de mujeres, arréglense entre mujeres’”, lanzó, picantísima.