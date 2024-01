Luciano Castro reapareció en redes con una foto en familia. En la imagen, se lo puede ver en la playa con sus dos hijos, Esperanza y Fausto, frutos de su pasada relación con Sabrina Rojas, quien días atrás se mostró públicamente enojada con él porque se juntó con amigos a comer un asado en vez de haber visto a sus hijos, especialmente, porque era el cumple del nene.

Además de una fuerte indirecta en Instagram, Sabrina admitió en los medios que, si bien Luciano es un buen padre, todavía no logran limar del todo algunos aspectos de la crianza de sus nenes en común. Sin embargo, el escándalo escaló cuando Flor Vigna, la novia de él, lo defendió con uñas y dientes.

“Bienvenido, Ramón, sos un Castro más”.

En este contexto, el actor posteó una foto con sus hijos, en la que se los ve sonrientes mientras él sostiene en brazos al nuevo integrante de la familia, un hermoso cachorrito. “Bienvenido, Ramón, sos un Castro más”, escribió Luciano, feliz pese al fuerte conflicto con su expareja.

SABRINA ROJAS, SOBRE LA POCA RELACIÓN DE FLOR VIGNA CON SUS HIJOS

“Yo sé cómo son las cosas y dije que no opinemos de lo que no sabemos porque (ella) no está. Le podría contestar muchas cosas. Entró el Tucu en el tema. El Tucu, aún separados, ve a mis hijos”, señaló Rojas.

Sabrina concluyó la nota destacando que Luciano Castro es un buen padre, pero no se privó de darle un palito. “A Luciano no lo acusé de mal padre. Es un papá presente. Yo lo quiero mucho”, apuntó.

“Voy a tener entredichos con él un millón de veces, hasta que seamos viejitos. Tenemos un vínculo de familia que va a ser para siempre. No sé si afortunadamente o lamentablemente, mi vínculo con Luciano va a ser para siempre”, cerró Rojas, irónica y picante con su ex.