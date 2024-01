Luego de haber perdido en la semifinal de Bailando 2023 contra Tuli Acosta, Lourdes Sánchez pasó por LAM, abrió su corazón y no dudó en compartir su enojo contra Flor de la Ve, la conductora de Intrusos.

“Me sorprendió como Flor este año me dio. Yo no los veía (a Intrusos) porque ensayaba a esa hora, pero me llegaba. Me extraña porque si hay persona que me conoce desde principio, es Flor”, comenzó diciendo Lourdes en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Foto: Captura (América)

“Eran amigos con Jorge Ibáñez y después se pelearon. Me acuerdo que Jorge no me hablaba muy bien de ella”, agregó, en referencia al recordado diseñador, además de remarcar que la presentadora también había mantenido un fuerte conflicto con Mabel, la mamá de Ibáñez.

“Flor tiró comentarios que, la verdad, viniendo de Flor, que siempre habla de los derechos de la mujer… En un momento la escuché diciendo, literal ‘es la mujer del Chato, ¿qué le van a decir?’”, agregó, visiblemente molesta. Y cerró: “Ayer era la semifinal y yo no existí para nadie. Desde la mañana hasta la noche, yo no estaba en la semi prácticamente parecía. Hay que parar un poco y tratar a todos por igual”.

ENTRE LOURDES SÁNCHEZ Y TULI ACOSTA SE DEFINIÓ QUIÉN ES LA PRIMERA FINALISTA DE BAILANDO 2023

Después de que se viviera una noche a pura adrenalina, nervios y talento en el escenario de Bailando 2023, Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba se enfrentaron a Tuli Acosta y Sandro Leone en un apasionante duelo que fue seguido de cerca por Marcelo Tinelli, los jurados (integrado por Ángel de Brito, Moria Casán, Carolina “Pampita” Ardohain y Aníbal Pachano que está en reemplazo de Marcelo Polino) y el público presente.

Si bien se lucieron en cada coreografía, Lourdes se llevó los dos primeros votos del jurado, mientras que Tuli se quedó con un punto después de su tercer baile. De esta manera, la decidión final quedó a cargo de los seguidores del programa.

Foto: Captura (América)

Con este resultado y teniendo en cuenta que el público tiene el poder de otorgar tres puntos, Marcelo Tinelli dio a conocer el veredicto: “La pareja que se transforma en finalista del Bailando, lo hace con el 63,2% de los votos. La pareja que queda segunda, se queda con el 38,2%. ¡Señoras y señoras, los finalistas son Tuli Acosta y Sandro Leone!”.