Francisco y Renata, los hijos de Nicolás Repetto y Florencia Raggi, mantienen un bajísimo perfil. Sin embargo, gracias al conductor, se supo a qué se dedica Fran, quien está instalado en José Ignacio, Uruguay.

El joven, un apasionado por la gastronomía, consiguió trabajo en un exclusivo restaurante uruguayo, Mostrador Bodega. Muy orgulloso de su hijo y contento por verlo disfrutar a pleno de su pasión, Nico compartió la primera foto del chef en el espacio gastronómico.

“Francisco. Cocinero”, escribió Nico, etiquetando en Instagram a Mostrador Bodega, al pie de la foto de Fran con el uniforme del restaurante, que incluye delantal, sosteniendo un plato de comida mientras miraba muy contento hacia la cámara. ¡Orgullo total!

CÓMO ES LA RELACIÓN DE VALERIA REPETTO CON SU PADRE

La mujer contó que tiene relación con su papá, aunque admitió que las familias ensambladas no son fáciles.

“Pasamos por muchos momentos de mayor cercanía y otros de menos. Las familias ensambladas tienen cosas divinas y otras complejas”, aclaró.

Y se despidió reflexionando sobre la decisión de no formar parte del medio.

“No es que me planteaba escapar del medio, simplemente no era mi camino. Cuando terminé el colegio y no sabía qué quería hacer, me dijeron: ‘Bueno, tenés que laburar’. Estuve un año en la productora de mi papá y me encantó la experiencia, pero con mi hermano Nico siempre tendimos a ir para el otro lado”.

“Hoy, por ejemplo, me encantaría participar en algún programa de aventuras y desafío físico. No me da miedo exponerme, pero lo haría por algo que a mí me divierta y me motive”, sentenció, segura de sí misma.