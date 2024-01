Siempre compinche con sus seguidoras de Instagram, Guillermina Valdés les compartió un adelanto de una sensual producción de fotos que protagonizó. Minutos después, la mayoría de las usuarias de la red social la compararon, para bien o para mal, con Milett Figueroa, la actual novia de su ex, Marcelo Tinelli.

“Quiere imitar a Milett, pero vos tenés como 15 años más, Mamu”, “Sos mejor que la peruana”, “Te lleva, lejos, la peruana; es más joven y más bella”, “Podrán imitarte, pero jamás igualarte; tan bella y fina”, le firmaron al verla luciendo un body negro de mangas largas con botas de caña altísima, que le quedan bárbaras.

Indignada por este tipo de comentarios, que buscan enfrentar a dos mujeres, Flor Freijo alzó su voz y defendió a la modelo. “No puedo creer los comentarios de algunas mujeres, bajísimos. Qué falta de seso. Guille, sos increíblemente talentosa, dueña de tus propias marcas, generosa y amable. Abrazo inmenso”, le firmó, contundente. ¡Tremendo!

MILETT FIGUEROA LAMENTÓ HABER TENIDO QUE RENUNCIAR AL BAILANDO POR SU LESIÓN

Milett aseguró que la entristeció haberse tenido que ir del certamen por una lesión.

“Nunca pensé que iba a ser eliminada por una lesión. Me costó aceptarlo, soy bastante competitiva. Siempre me ha gustado llegar hasta el final. Pensé en infiltrarme, pero soy alérgica a los corticoides. No me pudo infiltrar...”.

Foto: Captura de Instagram (@milett) Por: Fabiana Lopez

“Quería despedirme de diferente manera, con un baile o algo así, o con lo que estaba preparando, pero bueno, en el momento que estuve lo disfruté un montón, disfruté muchísimo esa temporada y bueno, aproveché muchísimo para dar a conocer mi país, mi gastronomía, conocí el amor, al amor de mi vida como le digo”, cerró, de nuevo mostrándose muy enamorada de Tinelli.