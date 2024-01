Esta semana, Virginia fue parte de una misión secreta, propuesta por la producción de Gran Hermano 2023 para obtener beneficios grupales, y les hizo creer a sus compañeros que abandonaba la casa.

Minutos previos a que la participante fingiera su salida, Lucía Maidana se despidió con fuertes palabras, sin imaginar que no Virginia no se iría.

GRAN HERMANO 2023: EL FUERTE COMENTARIO DE LUCÍA A VIRGINIA

Lucía: -Ojalá te vaya bien en tu vida. Perdón por haber discutido. Te dije lo que sentía. Y ojalá que no te rindas así de fácil en tu vida porque no está tan bueno. Ya sos grande. Yo soy una pendeja que te está diciendo esto, pero ojalá te vaya bien en la vida…

Virginia: -Está bien, lo respeto.

Lucía: -Perdón si te traté mal. Ojalá seas feliz y pueda hacer lo que quieras.

Virginia: -Lo entiendo perfectamente. No son cosas que uno programe. Prefiero irme ahora, que pasarla mal. No tengo muchas ganas de discutir. Cuando discutí con vos me hizo mal.

Lucía: -Por eso te pido perdón.

Virginia: -No me pidas perdón. Te digo que te entiendo. No me gusta discutir, confrontar.