A pocos días de que Iliana Calabró hiciera reflotar el rumor que afirma que Marina Calabró estaría viviendo un romance con su compañero de trabajo Rolando Barbano, el periodista de policiales habló por primera vez sobre esta versión en diálogo con LAM.

“Que los portales respondan, que respondan los que dicen eso. Yo no tengo por qué hablar del tema. Hablen con Iliana o con Marina que son figuras públicas. Que Iliana se haga cargo de las cosas que dice. Pregúntenle a Iliana, a Marina, porque yo no tengo nada que ver en esto, en la situación de ellas. No sé por qué Iliana decidió hablar… Marina ya dijo lo que tenía que decir y todo el resto es mi vida”, expresó, sin filtro.

“Yo no tengo por qué confirmar ni desmentir nada porque esto no es mi vida, hablar de esto. Si estuviera saliendo con Marina sería cosa mía, no veo por qué tengo que contarles a ustedes con quién salgo”.

Acto seguido, contestó contundente si estaría “mal” tener una relación con Marina. “No, ¿por qué tendría algo de malo? Esas son especulaciones que hacen ustedes o Iliana Calabró... Yo no tengo por qué confirmar ni desmentir nada porque esto no es mi vida, hablar de esto. Si estuviera saliendo con Marina sería cosa mía, no veo por qué tengo que contarles a ustedes con quién salgo”, sentenció, con seguridad, pidiéndole a Iliana que diera explicaciones sobre lo que dice al aire. ¡Tremendo!

ASÍ FUE EL REENCUENTRO DE MARIANA CON ILIANA CALABRÓ TRAS SU DISTANCIAMIENTO

Luego de que Iliana Calabró rompiera en llanto en PH, Podemos Hablar (el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe) al compartir su dolor por sentir a su hermana, Marina, lejos; la panelista festejó su cumpleaños y pudo recomponer sus vínculos familiares.

Así se pudo ver en el video que subió la cuenta oficial del programa LAM, en la que Marina –que celebró un año más de vida acompañada de la bogada, Ana Rosenfeld- se mostró muy feliz de tenerlas presentes en esta fecha especial.

“Solamente, decir que estoy re feliz de que estén Coca e Iliana acá. Qué lindo reencuentro. No estábamos desencontradas, pero es un reencuentro después de una semana difícil”, se la escucho decir a Marina, tras soplar las velitas.

Y cerró, visiblemente emocionada: “Gracias por el aguante a todas que son lo más y especialmente a Ana, con su corazón generoso, con su no poder con su genio de componer, acercar las partes, amigar, que reine el amor y la paz”.