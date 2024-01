De regreso a la Argentina tras ponerle fin a la octava y última temporada de Elite, Valentina Zenere confirmó la separación de Jordi Pujol Lladó, empresario español con quien vivió tres años de amor en España.

La actriz argentina rompió el silencio en Rumis, programa de streming al que fue como invitada y dialogó junto a Zaira Nara y Lizardo Ponce de su presente sentimental.

“¿Valentina Zenere está soltera o está de novia?”, le preguntó Lizardo a la actriz, quien sin rodeos contestó: “Estoy soltera. Hace como seis, ocho meses. Nunca hablé de esto la verdad”.

“Estoy soltera y no sé si me quiero comprometer por este momento. Estuve toda mi vida de novia. Es el prime verano en mi vida que estoy soltera”.

¿VALENTINA ZENERE QUIERE VOLVER A ENAMORARSE?

“Soy muy partidaria de que me gusta compartir la vida, siento que la vida de a dos está más buena. Me gusta llegar, mimitos, la peli y tal… Pero la realidad es que ahora estoy muy bien como estoy”, argumentó, tras la ruptura con Jordi, un joven empresario catalán acaudalado y de renombre.

Analítica, la actriz apuntó: “Siento que cuando te separás te ponés como el triple de exigente, como que te fumaste un montón de cosas y ahora es ‘ni en pedo’. A la primera ‘chau’”.

Siendo una de las mujeres más atractivas de la Argentina, Velentina Zenere aseguró que no tiene una fila de candidatos o candidatas en plena solería: “A mí no se me acerca nadie, te lo juro por Dios”.