A una semana y media de la muerte de Adrián Serantoni, Marcela Baños y Alejandro Belzer abrieron Pasión de Sábado (América) rindiéndole homenaje al querido productor junto a su hermano, Pablo, quien no pudo evitar conmoverse al decir unas palabras al aire.

“No tengo muchas palabras para decir. Sí Adrián que te vamos a extrañar un montón. Me cuesta mucho, pero voy a hacer fuerza por todos los que estamos acá porque nos afecta absolutamente a todos a todos los que estamos en el programa”, comenzó diciendo la conductora del ciclo.

Foto: Captura (América)

“Y la verdad es que no hay palabras, no hay palabras solo decirle gracias por la oportunidad, en estos últimos días lo que más escuché es que le diste mucho oportunidad un montón de gente que está muy agradecida con vos, que te quiere, que también te va extrañar un montón y que se hace difícil no se hace difícil porque Pasión sos vos. Está tu hermano por supuesto, tu sobrino, tu familia, está Marcela (su mujer) y todos los que te queremos un montón, pero la verdad que se hace difícil”, agregó, con la voz quebrada.

Tras escucharla, Beltzer tomó la palabra: “A partir de que Adrián partió físicamente, nos pone en esta situación de seguir transmitiendo alegría, nos toca ser ese faro que a veces hay momentos de tormenta porque tenemos que seguir llevando esa luz. Tenemos que seguir sacándole una sonrisa al otro que no se está mirando. Así que sí, la propuesta que tenemos es de mucha alegría aunque nosotros lo que tenemos interiormente es dolor”.

“Tenemos dolor porque lo vamos a extrañar, vamos a extrañar a él, al que nos acompañaba en esos break. Esas charlas de alegría, amor, de chistes, nos contaba qué había hecho con Marcela, dónde habían ido, que habían comido, él nos compartía los sábados toda su vida. Me acuerdo los tirones de oreja a Pablo (su hermano) especialmente cuando veía que le ponía mucho aceite a la comida. ‘Mira lo que está haciendo éste en vez de cuidarse un poquito más’”, continuó.

Y Marcela cerró, a flor de piel: “Estamos todos poniendo lo mejor de nosotros, la fuerza que no tenemos porque sabemos que Pasión justamente lo que les regala todos los fines de semana es alegría, es música es siempre bien para arriba y sabemos que él desde donde quiera que esté quiere que el programa siga con esa alegría que lo caracteriza. Gracias a toda la gente que está del otro lado por todo el cariño, por haberse acercado desde el lugar que ustedes pudieron”.

Por su parte, Pablo, el hermano de Adrián, también compartió sus sentimientos en el estudio: “Todos saben del otro lado que esto es una empresa familiar en la cual, no somos todos familia de sangre, pero somos una familia de muchos años entre nosotros”, expresó, muy movilizado.

“Entonces veo sus caras que están todos obviamente tocados, dolidos, pero él hubiese querido esto, hubiese querido que estemos acá haciendo el programa y brindándole alegría a la gente porque es la esencia de Pasión de sábado a través de la música, a través de los artistas”, añadió.

Y culminó: “Quiero agradecerle a Walter (Salinas) que no tenía por qué estar acá y desarmó todo lo que tenía este finde para venir. Y así extensivo a todas las bandas y a todos los artistas que se han comunicado con nosotros y nos han brindado el apoyo. También a todos los representantes que nos han brindado el apoyo, a las autoridades del canal. Para mí es muy difícil, tremendo. Me cuesta horrores no tenerlo al lado. Pero voy a honrar, voy a honrar la voluntad de él y voy a honrar el buen honor del apellido en alto, lo único que le pido es que me dé fuerzas para poder seguir adelante. Gracias, gracias eterna al público que está del otro lado acompañándonos hace 35 años”.

QUIÉN ERA ADRIÁN SERANTONI

Adrián Serantoni era productor de Pasión de sábado desde 1989, cuando idearon con su hermano Pablo un lugar donde descubrieron y produjeron a una cantidad inusitada de artistas de cumbia como Karina La Princesita, entre otros.

El ciclo fue pasando por diversos canales con diferentes nombres como Sábados musicales, hasta que en 2003 se asentó en América TV con Marcela Baños como conductora histórica del mismo. Serantoni también fue co productor del film Esperando la carroza 2 (2009).

Adrián Serantoni estuvo en pareja desde 1999 con Gabriela Mandato, pero se separaron en 2012.