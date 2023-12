Pamela David saltó a la fama como participante de El Bar (América TV) y de ahí su carrera despegó en trabajos como vedette de Gerardo Sofovich y luego como modelo y conductora de Playboy, y en PH Podemos hablar reveló que debió superar muchos prejuicios en sus inicios como Periodista.

En los comienzos de su relación con Daniel Vila, Pamela tuvo su debut como conductora en Desayuno Americano y después pasó al horario vespertino con Pamela a la tarde, ciclo que ganó un Martín Fierro, pero ella contó que el camino no fue nada fácil.

Pamela David (Foto: captura PH Podemos Hablar / Telefe)

Todo comenzó cuando Eva Bargiela le preguntó a Pamela cómo pasó de ser una mujer “súper sexy y llamativa” a “una conductora que abarca todos los temas con mucha responsabilidad” sin que la menosprecien como “a la mayoría de las modelos”.

“Sigue pasando, a pesar de la lucha que hay por ganarnos un lugar. Sigue siendo muy hipócrita y hay un machismo en el medio cuando una mujer es bonita o fue vedette. En lo personal, hoy me afecta cero, pero en un momento me dolían las críticas, me lastimaban”, explicó Pamela.

PAMELA DAVID EXPLICÓ CÓMO LOGRÓ VENCER LOS PREJUICIOS AL PASAR DE VEDETTE A CONDUCTORA DE UN MAGAZINE DE ACTUALIDAD

“Trato de integrarme y abrazar a todas esas Pamelas, la que le costó dejar Santiago del Estero (…), trato de estar a la altura y me preparo muchas horas, que le quito a la maternidad. Pero no reniego de haber sido tapa de Playboy, las dos o tres muy vendidas que tuve, ni de haber hecho Pamela Sex en Playboy (TV)”, agregó,

“Para mí fueron elecciones y decisiones que no son poca cosa. Poder decidir qué hacer en tu vida es un montón, entonces lo glorifico. Hoy no lo haría porque no me da el cuero, pero no reniego”, sentenció.

“Mi programa iba a ser un magazine pero viró hacia la actualidad, entonces trato de tener un compromiso social, sobre todo con mis orígenes, porque por más que hoy tenga una realidad económica más tranquila, pasa por el lado del modelo que quiero para mis hijos, para nuestro país. Cómo me crié, a mí me marcó a fuego”, explicó.

Pamela David (Foto: captura PH Podemos Hablar / Telefe)

Tras reconocer que fue muy castigada por sus opiniones políticas por ambos lados de “la grieta”, Pamela explicó que “es muy difícil informar sin que piensen a que me ‘me mandan a decir’ porque son elecciones mías siempre”, cerró la conductora.

