Contenta por la inminente llegada del verano, Micaela Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, les mostró a sus seguidores de Instagram el original accesorio de Swarovski que le sumó a uno de sus dientes.

Al igual que Tamara Báez, que tiempo atrás también sorprendió con este aplique, la dueña de Ginebra le sumó a uno de sus dientes un pequeño strass de color plateado que brilla cuando le da la luz.

“Ayer Santi me cumplió el capricho de pegarme un brillito en el diente para el verano. Solo me preocupa un poco, si me lo quiero sacar, no saber cómo hacer”, expresó Mica, divertida y muy contenta por el resultado, al pie de la selfie luciendo su nuevo y original accesorio. ¡Muy lindo!

MICA TINELLI CONTÓ SI SIGUE EN PAREJA CON LICHA LÓPEZ

Lejos de llamarse a silencio, Mica reveló “qué onda” con Licha.

“Tengo entendido que siguen juntos”, contestó Juan.

Entonces, Mica hizo eco de su respuesta.

“Sí”, afirmó junto a cariñosos emojis, sin dejar lugar a dudas.