El primero de agosto, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron su separación. Desde entonces, a la expareja no se la volvió a ver junta públicamente, pero los concretos guiños en las redes sociales entre ambos encendieron los rumores de reconciliación.

La nueva “coincidencia” entre la cantante y el futbolista es el tremendo cambio de look de Rodrigo: De Paul primero se platinó el pelo como Tini ¡y ahora se hizo las mismas trencitas que ella!

RODRIGO DE PAUL SE HIZO EL MISMO LOOK QUE TINI STOESSEL

Pablo Gravellone: -Este es el nuevo look de Rodrigo de Paul, con trenzas. Así apareció en el entrenamiento del Atlético de Madrid.

May Martorelli: -No lo puedo creer! ¡Cómo le gusta cambiarse el look! Es un coqueto.

Marina Señuk: -Me encanta, pero se va a quedar pelado.

Gravellone: -¿Le gustará a Tini este nuevo look?

May: -Yo creo que sí, viste que los dos se habían teñido de rubio. Y te cuento un secreto, Pablito, de esas trenzas: no están hechas con su propio pelo. Lo tiene que tener un poquito más largo y él lo tiene corto. Son extensiones.