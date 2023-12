Tras la sorpresiva victoria de Sabrina Cortez en la primera prueba de líder de Gran Hermano 2023, ahora le tocó el turno a Martín Ku, el participante de Viedma, de conseguir el beneficio de la inmunidad para la segunda Gala de nominaciones de este miércoles.

Este martes, la producción de Gran Hermano puso a prueba el temple y la paciencia de los 21 “hermanitos” y solo Martín pudo llevarlo a cabo tras un largo tiempo en el que sus compañeros no pudieron vencerlo.

“Me concentré mucho e hice lo que tenía que hacer”, dijo Martín cuando Santiago del Moro lo convocó frente a sus compañeros para que cuente cómo logró su objetivo. “No podía pensar en nada porque si no me distraía. Era mirar para arriba y no pensar en nada”, agregó.

MARTÍN KU ES EL NUEVO LÍDER DE LA CASA DE GRAN HERMANO Y PODRÁ DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE DOS PARTICIPANTES

Tras vencer a Alan y Agostina, Martín fue advertido por Del Moro sobre el beneficio del líder, pero también sobre sus obligaciones: ahora deberá salvar a uno de los participante nominados, pero también subir a “placa” a uno que no tenía nada que ver.

“El líder es Martín Ku y mírenlo con mucho cariño porque ahora tiene mucho poder”, ironizó el conductor. “¿Cómo se preparan para las nominaciones de mañana?”, quiso saber Santiago, a lo que los participantes respondieron resignados que “es parte del juego”.

La primera líder fue Sabrina Cortez, que, tras su primera gala de nominaciones, bajó a Catalina Gorostidi, una de las candidatas a ser echada, y subió al “gaucho” Williams López, que tuvo un porcentaje realmente bajo de votos de la gente.

Los memes de Martín Ku como líder de la casa de Gran Hermano:

Los memes de Martin Ku líder de Gran Hermano 2023 (Fotos: Twitter/X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

