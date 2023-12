Leo Messi no solo se convirtió en una leyenda con letras mayúsculas en el Mundial de fútbol de Qatar 2022, sino que su figura también inspiró a Sofi Martínez para hacerle un sentido parlamento de parte del pueblo argentino, aunque ella cree que no lo emocionó.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, le dijo Sofi a un Leo que se la quedó mirando con ojos cristalinos.

Leo Messi y Sofi Martínez (Foto: capturas de La TV Pública / ESPN Playroom)

El momento se hizo viral, y la periodista recibió muchos elogios y ofertas de trabajo, pero en una charla con Migue Granados para ESPN Playroom consideró que sus palabras en la zona mixta tras la aplastante victoria ante Croacia en semis, no fue algo que haya emocionado al Capitán.

QUÉ DIJO SOFI MARTÍNEZ SOBRE SU RECORDADA FRASE A LEO MESSI EN QATAR 2022

“La presentación típica de Sofi Martínez es ‘Hizo emocionar a Messi’”, dijo Migue Granados como puntapié a una reflexión de ella. “Esa es una afirmación que no necesariamente es real. La emoción era mía desde ya por decirle eso en ese momento después de la semifinal, ya que estábamos en la final y le digo esas palabras”, señaló la joven.

“Pero la realidad es que él para mi me miró y me prestó atención. Que eso fue para mí lo más mágico, de todo el hecho de repente conservar esa mirada y que me preste atención, pero si se emocionó o no se emocionó. ¿Qué sé yo? No derramó una lágrima, cosa que uno puede decir: ‘Se emocionó’. Para mi le llegó”, explicó.

Video viral: la periodista Sofía Martínez emocionó a Lionel Messi en plena nota

“Fue mágico ese momento. Tuve la posibilidad porque lo tuve enfrente. Dije: ‘a la mierda, me la juego’. Son 30 segundos, y le quiero decir esto que es más importante a lo que responde otra pregunta que seguro ya le hicieron”, cerró Sofi sobre su momento inolvidable junto a Leo Messi.

