En medio de la alegría de Nicole Neumann y Manu Urcera por su festejo doble -casamiento y embarazo- su expareja, Fabián Cubero, le hizo un picante reproche a su novia, Mica Viciconte, que no pasó desapercibido en Instagram.

El papá de Lucas, su hijo con la panelista, compartió una reflexión acerca de la supuesta inconformidad a las mujeres. Para que no quedaran lugar a dudas, etiquetó a Mica, gesto que obviamente llamó mucho la atención.

“No podés darle a la mujer todo lo que necesita. Si Dios no pudo complacerlas, ¿qué te hace pensar que tú podrás hacerlo? Mi hermano, no sufras de más”.

“No podés darle a la mujer todo lo que necesita. Dios les dio cejas, ellas las rasuran y dibujan las suyas; Dios les dio uñas, ellas las cortan y arreglan a su gusto; Dios les dio cabello, ellas lo cortan y lo tiñen a su modo; Dios les dio senos, ellas van y los hacen de su tamaño; Dios les dio trasero y ellas van y le dan otra forma y volumen. Si Dios no pudo complacerlas, ¿qué te hace pensar que tú podrás hacerlo? Mi hermano, no sufras de más”, expresa el tremendo posteo que Fabián le dedicó a Mica, que compartió Estefanía Berardi.

EL LLAMATIVO POSTEO DE FABIÁN CUBERO A DÍAS DE QUE MICA VICICONTE DESMINTIERA UNA CRISIS ECONÓMICA EN LA FAMILIA

El video que publicó Cubero, si bien refiere a una situación humorística, ocurre a pocos días del fuerte descargo de Mica cuando en una nota periodística señalaron que estaba vendiendo sus muebles que necesitaba dinero.

“Quiero hacer esta aclaración chiquitita. Vi una nota que me parece un papelón, es poco serio decir que estoy pasando por una crisis económica. Es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes”, dijo la panelista en una storie.