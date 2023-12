Silvina Escudero encendió la luz de alarma en su red social a través de fuertes posteos, en los que dejó en evidencia que no está pasando por un buen momento.

Interesada en la situación, Estefi Berardi se comunicó con la bailarina para saber si estaba separada de Federico y Escudero respondió con resguardos.

LA PALABRA DE SILVINA ESCUDERO

“No estoy separada. Justo el día que me escribiste cumplí un año de casada por iglesia y no lo puedo ni festejar por este momento”, le dijo Silvina Escudero a Estefi Berardi, quien leyó en Mañanísima parte de la conversación que mantuvo con la bailarina.

En ese marco, la panelista continuó dando detalles: “Está pasando un momento complicado y delicado. Pero no quiere contar qué le pasa”.

Preocupada, Carmen Barbieri le preguntó a Berardi: “¿No es algo de salud? No te dijo... Yo trabajé mucho con ella. Para mí es la morocha argentina”.

Y Estefi se limitó a decir: “Se ve que su catarsis son las frases de Instagram. Por ahora no lo puede contar”.

LAS PREOCUPANTES FRASES QUE COMPARTIÓ SILVINA ESCUDERO

“Este año nos tocó ser fuertes. El siguiente nos toca ser felices”.

“Los que murieron ayer tenían planes para esta mañana. Y quienes murieron esta mañana tenían planes para esta noche. No te tomes la vida por sentado. En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Así que perdona con frecuencia y ama con todo tu corazón. Puede que nunca vuelvas a tener esa oportunidad”.

“Amar a alguien cuando brilla es fácil. El gran reto es lograr iluminarlo en sus momentos más oscuros”.

“Pasada la crisis, quédate con quien te llamó, escribió o se ocupó de saber si necesitabas algo. El camino es con ellos”.