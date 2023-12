Celebrando un hito sin precedentes en la historia digital de Argentina, Alejo Igoa, oriundo de Misiones, ha alcanzado 30 millones de suscriptores en YouTube.

“Qué locura! Somos los primeros de Argentina en llegar a un número así, entienden? Uds están locos, todo esto es por ustedes, muchas gracias por estar ahi apoyando siempre”, escribió Alejo en Instagram.

Y anunció que va por más: “Siguiente parada: 40 millones”.

Alejo Igoa (Instagram)

LOS PREMIOS DE ALEJO IGOA

Además de este éxito en YouTube, Alejo ha sido reconocido recientemente con dos premios Martín Fierro, un premio Eliot Award como Líder Digital del año, lo cual es un claro reconocimiento a su excelencia en la producción de contenido digital y su influencia en la cultura mediática argentina.

Alejo Igoa, ganador del Martín Fierro Digital (Instagram)

“¡No puedo creer que hemos llegado a 30 millones en YouTube! Este viaje desde Misiones hasta aquí ha sido increíble. Gracias a todos por ser parte de él. Gracias a mi familia, a Asbel, y a mi equipo por su apoyo incondicional. Y, por supuesto, gracias Argentina, siempre una fuente de inspiración”, dijo Alejo.

ENTREVISTA A ALEJO IGOA

-¿Qué tan importante es la interacción con tus seguidores para ti y cómo la gestionás?

-Interactuar con la gente que me sigue es lo máximo. Es como tener una conversación real con amigos. Aunque me llegan un montón de mensajes y comentarios, siempre hago lo posible por leer la mayor cantidad posible. Me encanta escuchar lo que la gente tiene que decir, sus historias, lo que les gusta de mi contenido. Eso me da energía y me inspira mucho para seguir creando. Me siento súper agradecido por todo el cariño que me dan y, la verdad, pienso que tengo los mejores seguidores del mundo.

Alejo Igoa (Instagram)

-¿Tenés algún ritual o rutina antes de comenzar a grabar un video?

-Pues sí, tengo una rutina que puede sonar chistosa. Con el ritmo de grabaciones que tengo, duermo pocas horas, cuando se apaga la cámara viene la edición, diseño gráfico, pensar en nuevas ideas, guiones, etc., así que antes de grabar me gusta ponerme a saltar o a bailar para despertarme y entrar en onda. Ya sea solo o con los que voy a grabar, me activo y me ayuda a soltarme y a estar listo para darlo todo en el video.

-¿Cuál es tu mayor aprendizaje o lección desde que comenzaste en YouTube?

Alejo Igoa (Instagram)

-Lo más grande que he aprendido es que la constancia lo es todo. En serio, da igual lo que hagas, si eres constante, vas a triunfar. Cuando las cosas no salen bien, la constancia te ayuda a ver qué está fallando y a mejorarlo. Y si no lo intentas de nuevo, nunca vas a saber cómo podrías haberlo hecho bien. Ya sea en YouTube, en los estudios, en el deporte, en lo que sea, mantenerse firme y no rendirse es la clave para llegar lejos.

-¿Cómo equilibrás tu vida personal con tu carrera de creador de contenido?

-Ser creador de contenido significa que mucha de mi vida está ahí fuera, en las redes. Pero, claro, hay momentos personales que me gusta disfrutar sin estar pendiente de la cámara. Creo que todos, no solo los que creamos contenido, necesitamos parar un poco y disfrutar de la vida real. No todo tiene que estar en las redes. A veces, lo mejor es desconectar, disfrutar de esos momentos con la familia, los amigos, sin preocuparse por grabar cada segundo. Es importante encontrar ese balance y disfrutar de la vida fuera de las pantallas.