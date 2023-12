Néstor en Bloque contó por primera vez que cuando tenía seis años fue abusado por una de sus tres hermanas. Esto lo llevó a sufrir ataques de pánico, a llegar a pesar 58 kilos y a probar drogas. “Seis años tenía. Fue un familiar... mujer. Lo hablé hace muy poco con mis viejos, hace un año, porque lo tenía que sacar. Todo tiene que ver...”, reveló en diálogo con PH Podemos Hablar.

En este contexto, rememoró que su hermana, la abusadora, negó haber cometido el delito. “Sí, lo hablé con ella... ‘no que éramos chicos’, obviamente negación y después lo hablé con mi mamá, le comenté y me desahogué. Lo digo para que lo sepan, fue una de mis hermanas... yo tengo tres hermanas. Fue una de ellas”, sumó, para no dejar lugar a duda.

“Quise contarlo porque la historia que tengo es muy heavy”, sumó Néstor, que guardó silencio durante 20 años. Además, recordó cómo fue que encaró a su hermana. “Incluso, seguí hablando con esta persona hasta que tocó la llaga y salió”, explicó, a corazón abierto.

NÉSTOR EN BLOQUE CONTÓ QUÉ LE DIJO LA PSICÓLOGA

Antes de cerrar, Néstor reveló por qué no tiene recuerdos de su infancia.

“Mirá cómo es la mente que no tengo recuerdos de la infancia. La psicóloga que me atendió me dijo que yo reprimía todo. Ahí fui cuando hice un clic. Me dijo ‘un chico normal cuando se separan sus padres, qué hace... lloran, ¿vos qué hiciste cuando se separaron?’ y respondí ‘nada’. La música era como un canal para ir sacando esas cosas”, sentenció.