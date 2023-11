Este sábado 2 de diciembre a las 21.30 hs. llega a Telefe una nueva entrega de PH, Podemos Hablar con la conducción de Andy Kusnetzoff.

En esta emisión, los invitados al punto de encuentro son Boy Olmi, Soledad Fandiño, Darío Cvitanich, Coty Romero y Néstor en Bloque.

En su séptima temporada, el programa de Andy volvió renovado.

QUIÉN ES NÉSTOR EN BLOQUE, EL INVITADO A PH PODEMOS HABLAR DEL SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

Néstor Bordiola, conocido como Néstor en Bloque, comenzó a tocar el teclado en Grupo Red cuando tenía 17 años. En 2002 debutó como cantante en la banda de cumbia La Base.

Con 39 años y padre de 3 hijos, el artista reconoció tiempo atrás que casi abandona la música debido a un problema de salud: “Tuve que parar porque empecé con ataques de pánico. Los primeros fueron en 2015, pero en 2016 me agarraron más fuertes y frené todo varios meses”.

“Yo no sabía qué me estaba pasando, me hice un chequeo general y me dijeron que no tenía nada. Me mandaron al psicólogo y ahí descubrí lo que era”, detalló.

El 12 de diciembre se presentará en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, como parte de una gira que lo llevó por Sudamérica, Europa, México y Estados Unidos.