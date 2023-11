Sol Pérez reveló en televisión por qué no invitó a ninguno de los ex Gran Hermano a su casamiento con Guido Mazzoni, fiesta para más de 400 personas que se llevará a cabo este sábado 25 de noviembre.

“¿Es mito es realidad que no invitaste a ningún ex Gran Hermano a tu boda?”, le preguntó Fer Dente y la panelista contestó: “Invité a Gastón Trezeguet pero no puede venir porque tiene un viaje, lo amo, es un excelente compañero”.

“¿Y de los hermanitos?”, repreguntó el conductor y la modelo explicó: “De ellos a ninguno porque no tengo relación, pegué onda, un amor todos, nos llevamos bien, pero no seguimos hablando, no mantuve una relación más allá”.

SOL PÉREZ HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE GUIDO MAZZONI

Sol Pérez habló a corazón abierto en el programa de Telefé sobre Guido Mazzoni, con quien se casó por civil el 15 de noviembre: “Él es todo, es mi compañero, mi equipo, es lo más bueno que hay”.

“Tiene un corazón tan bueno. No sé cómo explicarlo, yo nunca conocí una persona como Guido. Tiene bondad, no tiene maldad, no busca hacerle daño a nadie, es muy soñador, se fija que todo el tiempo esté bien, que yo esté feliz”, remarcó.