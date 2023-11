Desde el domingo por la noche Javier Milei se convirtió en Presidente electo de la República Argentina, y mientras disfruta de su amor con Fátima Flórez, la diputada nacional electa Lilia Lemoine confirmó los rumores de affaire vintage con el líder libertario.

“Fue siendo ambos solteros y nunca quisimos decirlo”, reveló la influencer.

“¿Qué si había tenido un romance? Algo así…”, relativizó en los estudios de Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Aunque luego aseguró: “A Javier lo quiero muchísimo”.

Ahí, Yuyito González comentó que para Karina Milei fue “la mejor cuñada que tuvo”, y Lilia Lemoine volvió a bajarle el perfil a su relación con Javier Milei: “Ni lo hablamos con Karina. Es realmente algo intrascendente”.

Lilia Lemoine, Javier Milei y su hermana Karina.

LILIA LEMOINE PROTESTÓ POR CÓMO SE SUPO SU ROMANCE VINTAGE CON JAVIER MILEI

Por otra parte, Lilia Lemoine aseguró que fue víctima de una supuesta operación de inteligencia: “Me hicieron una cámara oculta horrible. Me llevaron engañada hasta Londres, porque era para hablar sobre una nueva cadena de eventos de cosplay que quería venir a Argentina y me pedían asesoramiento”.

“Me puse a hablar con una chica inglesa de la organización cosas de chicas… algo raro me olió. Ella me empezó a contar de sus cosas, yo le conté algo más o menos. Pero salió. Lo publicaron en redes”, detalló.

Lilia Lemoine y Javier Milei.

En ese punto, Lemoine se quejó en consideración de Fátima Flórez: “Es feo porque él está en pareja. Es algo totalmente desconciderado. Y una cosa es que lo cuentes porque lo querés contar, y otra es que te engañen para sacártelo y lo publiquen”.

“Aunque yo no quiera hablar de esto contesto porque ya sería mentir. Fue una de las cosas más feas que me pasó en campaña. Por eso no quiero hablar de ese tema”, cerró Lilia Lemoine son ahondar detalles en su pasado affaire con Javier Milei.