Carlos Perciavalle (82) reapareció en A la tarde luego de los muchos rumores que surgieron hace algunos meses sobre una posible estafa, y lo hizo en compañía de su prometido, Jimmy Castilhos (47) a quien conoce desde hace 23 años.

Perciavalle y Jimmy hablaron desde la mansión del actor en Punta del Este, y el actor manifestó: “Las cosas pasan en la vida”. “Ha sido productor mío de todas las temporadas que he hecho en Uruguay. Hemos tenido una relación maravillosa, me hace reír mucho y me pone de buen humor”, explicó.

Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos (Fotos: Instagram @jimmycastilhos )

“Hace años que digo que la clave para que realmente surja el amor en una pareja y resplandezca y vibre es reírse, porque el sexo la droga y el rock´n roll pasa, pero la risa queda siempre”, agregó Carlos, mientras Ventura le decía que se va a casar con “Superman”, en referencia a la camiseta de Jimmy.

Leé más:

Fátima Flórez rindió tributo a Carlos Perciavalle en Uruguay

CARLOS PERCIAVALLE SE MOSTRÓ CON JIMMY CASTILHOS, SU FUTURO ESPOSO, A QUIEN LE LLEVA 35 AÑOS

“Es más que un Superman, es un súper varón, un súper dotado, un hombre buenísimo con un humor maravilloso. Nos reímos de la mañana a la noche”, dijo Carlos, una máquina de lanzar títulos por naturaleza, que también contó cómo fue que nació el amor.

“Hicimos muchísimas temporadas en Uruguay que iban a durar dos días y terminaron siendo tres meses. (…) Y el verano pasado, en enero, vino a quedarse dos días y se quedó toda la temporada, y después se quedó en el invierno”, agregó Perciavalle, mientras Karina Mazzocco le preguntaba cuándo comenzaron a dormir juntos.

Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos (Fotos: Instagram @jimmycastilhos )

“No, a dormir no porque yo no puedo dormir con nadie, me muevo demasiado y me mareo. Cuartos y casa separada en mi casa”, dijo el actor, en referencia a la amplitud de su mansión, y contó cómo fue que se comprometieron.

“Hubo propuesta de casamiento gracias a Gustavo Descalzi que nos dijo que nos teníamos que casar, y ahí nomás le pregunté a Jimmy si se casaría conmigo y él me dijo ‘Por supuesto, encantado de la vida’. Entonces me arrodillé, le tomé de la mano y le hice la propuesta formal”, recordó Carlos.

Leé más:

Carlos Perciavalle aseguró que tiene encuentros con extraterrestres: “Hablamos y me dan consejos”