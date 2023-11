En más de una oportunidad, Juana Viale se mostró encantada con la Pedagogía Waldorf, ya que sus dos hijos Alí y Silvestre asisten a establecimientos educativos con esta línea de enseñanza. Sin embargo, no así su hija mayor, Ámbar De Benedictis.

A diferencia de sus hermanos, la joven se graduó en 2020 del Liceo Francés Jean Mermoz, una prestigiosa escuela bilingüe que no basa sus principios en la Pedagogía Waldorf. En este contexto, Juana explicó por qué Ámbar recibió una educación diferente a la de Alí y Silvestre.

“Porque yo no conocía el método Waldorf cuando Ámbar empezó el colegio”, afirmó Viale, remarcando que no mandó a su hija a un colegio con este metodología simplemente porque no sabía que existía.

¿POR QUÉ A JUANA VIALE LE GUSTA EL MÉTODO WALFORF?

“Los chicos tienen la misma maestra desde primer grado hasta que terminan la primaria, en sexto. No es una maestra que viene y la ves 40 minutos en Matemática, Biología o Historia, sino que tenés tiempos. Eso también se aplica para el conocimiento, ven como se usan las matemáticas en todos los ámbitos, no solamente en los números...”.

“Es súper saludable para los niños. Para el ‘ser’. Va muy a la par de lo que es la evolución natural. No hay una cosa impuesta, la necesidad de que escriba con trazo fino a cierta edad”, había expresado Juana en diálogo con La Nación.