Tras varios días disfrutando de la bellísima Sevilla, finalmente, Zaira Nara se divirtió a full en los Latin Grammy 2023. La modelo argentina, contratada por la marca Diesel, se vistió de pies a cabezas con sus prendas para desfilar por la alfombra roja antes del evento.

Sin dudas, el look de Zaira fue uno de los más llamativos de la noche. ¿El motivo? Se inspiró en la década del 2000. A diferencia de la mayoría de las invitadas, que lucieron vestidos de gala, ella eligió uno más canchero, descontractuado y que perfectamente podría usarse de día.

La modelo se puso un vestido de jean “lavado”, de tono verdoso y de mangas largas que le llega hasta la altura de los tobillos, con capucha y bolsillos adelante. Además, sumó una minibag, que es tendencia en el mundo, y unos zapatos celestes de punta. ¡Muy canchera!

LOURDES SÁNCHEZ BANCÓ A ZAIRA NARA TRAS SU RENUNCIA AL BAILANDO 2023

“Le tuve que pedir disculpas, aunque no quería, porque era un audio privado, pero me vi obligada a hacerlo; y esto es lo mismo. No podés repetir lo que escuchás”, explicó Lourdes, que señaló que “no está bueno”.

“Quizá con eso de querer hacerse la picante o tener un rebote, no estuvo bien porque del otro lado está Zaira, que es madre, que por ahí, no sé, lo ve su nena (Malaika) que ya es grande y lee que su mamá ‘llegó por chupar p…’”, agregó Sánchez.

En este punto, Pampito le preguntó a Lourdes si se ponía del lado de Zaira en su decisión de renunciar al ciclo. “Yo creo que sí. Algunos dicen que exageró Zaira, pero yo en esta la banco”, sentenció Lourdes.