A un mes de confirmar su noviazgo, Guillermina Valdés y Joaquín Furriel se fueron de vacaciones a Chicago, Estados Unidos.

El actor acompañó un video de Guillermina paseando en bicicleta con una romántica canción, titulada I’m the Man Who Loves You (Yo soy el hombre que te ama), de Wilco.

Este jueves 16 de noviembre, Maite Peñoñori informó que la pareja regresó de sus vacaciones en un vuelo vía México.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés

LA LETRA DE LA CANCIÓN QUE JOAQUÍN FURRIEL LE DEDICÓ A GUILLERMINA VALDÉS

Todo lo que puedo ver es blanco y negro

y blanco y rosa con hojas de azul

eso yace entre las palabras que pienso

en una página que quería mandarla

Usted no podría decir si trae mi corazón

la forma en que quería cuando comencé

escribiéndole esta carta

Si pudiera, sabría que lo haría

solo sostén tu mano y entenderías

Soy el hombre que te ama

Todo lo que puedo ser es un bullicioso mar de ruedas giratorias y manos que se sienten

para piedras para lanzar y pies que corren pero

vuelven a casa, no importa

siempre conocido, no importa

Alguna vez conocido por mí Si pudiera saber que lo haría

solo sostén tu mano y entenderías

Soy el hombre que te ama

Todo lo que puedo ver es blanco y negro

y blanco y rosa con hojas de azul

eso yace entre las palabras que pienso

en una página que quería mandarla

Usted no podría decir si trae mi corazón

la forma en que quería cuando comencé

escribiéndole esta carta

Si pudiera, sabría que lo haría

solo sostén tu mano y entenderías

Si pudiera, sabría que lo haría

solo sostén tu mano y entenderías

Si pudiera, sabría que lo haría

solo sostén tu mano y entenderías

Soy el hombre que te ama

Soy el hombre que te ama.

