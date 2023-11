Luego de las especulaciones que despertó la ausencia de Indiana (una de las hijas que tuvo con Fabián Cubero, con quien también tiene a Allegra y Sienna) en el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera, la modelo se mostró muy cerca de otro integrante de la familia.

“Llegó papá”, escribió Nicole junto a varias fotos que subió a Instagram Stories posando con Bernd Unterüberbacher (quien vive en Suecia junto a su esposa y su hija menor); su flamante esposo; su hermana, Gege Neumann y otra persona más.

Foto: Captura de Instagram Stories Por: Fabiana Lopez

Además, Nicole dio que hablar al plasmar en sus redes un mensaje de Jiddu Krishnamurti: “El mundo está tan lleno de opiniones como lo está de personas. Y usted sabe qué es una opinión. Uno dice esto, y algún otro dice aquello. Cada cual tiene una opinión, pero la opinión no es la verdad; por lo tanto, no escuche una mera opinión, no importa de quién sea, sino que descubra por sí mismo qué es lo verdadero. La opinión puede cambiar de la noche a la mañana, pero no podemos cambiar la verdad”, se pudo leer en su publicación.

Nicole se prepara para la gran fiesta que se realizará el 8 de diciembre junto a gente de su círculo íntimo y amigos famosos que no asistieron a la boda que prepararon en la provincia de Neuquén el pasado 8 de noviembre.

CARMEN BARBIERI, PREOCUPADA POR LA ACTITUD DE NICOLE NEUMANN ANTES DE SU BODA

En medio de los preparativos para que Nicole Neumann se case con Manu Urcera, Carmen Barbieri se mostró preocupada por la actitud que mostró en los últimos días la modelo ante los medios.

“Es un momento hermoso el que está viviendo Nicole. Está enamorada de un hombre que le da todo. No hablo a nivel económico, hablo a nivel amor, la comprende, la cuida, entiende su profesión. Entonces, Nicole, aprovechá este momento, porque se vive una sola vez”, aconsejó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 9 por eltrece) a Nicole.

“A Nicole la vi bien, pero está como quietita, no habla mucho últimamente. Pero yo quiero que sea feliz; es feliz, pero que trate de separar las cosas. Es difícil, pero es muy inteligente”.

“Ella dijo unas palabras el otro día que van a salir seguramente, o lo dijo fuera del cámara, no me acuerdo, hablamos mucho en Los 8 escalones. Dijo que está emocionada, que está viviendo un momento maravilloso”, agregó.

