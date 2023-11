Romina “Momi” Giardina pasó por la pista de Bailando 2023 con la clara intención de compartir un momento único con su hija Juli Castro, joven influencer que está brillando en el show de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, a Momi se le borró la sonrisa cuando Cris Vanadía le preguntó solapadamente desde el streaming del programa por los rumores de romance con Tinelli, estando a su lado Milett Figueroa, actual pareja del conductor.

En ese incomodo momento, se escuchó el picante comentario que hizo por lo bajo la figura peruana sobre Momi, cuando explicaba que no había ningún ex de ella en el estudio, más allá de Diego Castro, el papá de Juli.

“Chicos, no le crean nada”, dijo Milett por lo bajo, mientras Momi aseguraba que en el piso no había ningún ex de ella.

INCÓMODO MOMENTO DE MOMI GIARDINA EN BAILANDO 2023 Y EL FILOSO BOCADILLO DE MILETT FIGUEROA

Cris Vanadía: -Momi dijo que sí besaría a un ex. Acá, Milett, tiene la ilusión de que pueda suceder en la pista…

Momi Giardina: -¿Está mi ex acá?

Marcelo Tinelli: -¿Dónde está el ex? Allá está el ex, pero no creo que quiera.

Momi: -No, no, no.

Diego Castro: -Es como mi hermana, otro ex será.

Momi: -Chicos, paren. Fuera de broma y de chiste, estuve muchos años en pareja y siempre fui una mujer recontra familiera y de amar profundamente a mi ex pareja. Nos separamos y hace un año y medio que estoy sola. No tengo que darle explicaciones a nadie y no tengo ningún ex en este momento para besar ahora mismo.

Sin ser enfocada por la cámara, pero con el micrófono abierto porque minutos antes había intervenido en el vivo, Milett le dijo por lo bajo a Cris Vanadía: “No me metas en problemas. Chicos, no le crean nada”.

Cuando Tinelli retomó el contacto con el streamig, Figueroa se contradijo: “Momi, yo no fui. Fue él. Yo te quiero”.