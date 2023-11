Edi Zunino, tras luchar contra una enfermedad, murió a los 60 años. Fue su colega Jorge Fontevecchia quien, muy angustiado, dio en vivo la triste noticia.

“Perdoname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo. Es una profunda tristeza, fue director de la revista Noticias, director renunciado de Perfil...”, contó Fontevechia en medio de una charla radial en Radio Con Vos.

“Perdoname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo. Es una profunda tristeza, fue director de la revista Noticias, director renunciado de Perfil...”.

Además, rememoró una anécdota que deja en evidencia su valentía como profesional. “Edi era un chico, era el famoso que se puso los cables en el cuerpo para grabar la corrupción de (Armando) Cavalieri en el Sindicato de Comercio, me acuerdo eso perfectamente con veintipocos años”, sumó, todavía en shock por la noticia.

¿QUIÉN FUE EDI ZUNINO?

Zunino fue exdirector de la Revista Noticias. Colaboró con publicaciones como La Voz, Sur y el quincenario Acción. Siempre se destacó en la investigación.

También, publicó los libros de no ficción periodística Patria o medios, Periodistas en el barro y Cerrar la grieta. Además, la novela Locos de amor, odio y fracaso.

Se desempeñó en gráfica, radio y TV, y fue secretario general de redacción del diario Perfil.