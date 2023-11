Si se trata de cómo los famosos se producen hay todo tipo de secretos para tener impecable su imagen. La industria de la belleza es amplísima y las extensiones ocupan un costoso lugar. En Cortá por Lozano se animó a mostrarse Vero Lozano sin la cortina de pelo que lleva todo el tiempo y sorprendió a todos.

“Yo te voy a mostrar unas extensiones en vivo. No me importa nada”.

Todo comenzó cuando en el ciclo Mauro Szeta preguntó cuál era la diferencia entre una extensión de pelo y una peluca… ¡y la animadora decidió al aire enseñarle cómo era un aplique!

“Yo te la voy a mostrar en vivo. No me importa nada”, lanzó, mientras se revolvía la cabeza y el resto de las panelistas se dividían entre quienes no querían que aparezca con su melena real y quienes querían verla más al natural que nunca.

Foto: Captura de TV

VERO LOZANO SE SACÓ LAS EXTENSIONES EN VIVO Y MOSTRÓ CÓMO ES SU PELO EN REALIDAD

En ese mismo momento, muy divertida, en un instante se quitó la cortina de pelo y mostró su pelo verdadero que, claro, es mucho más corto que el que luce en su ciclo.

Vero se quedó con su melena castaña, que lleva por los hombros, y que agitó al aire mientras revoleaba sus extensiones y bailaba con ellas al ritmo de Pochi peluca de Los Auténticos Decadentes.

“¡La conductora número uno de la televisión! ¡No lo hace nadie!”, exclamó Sol Pérez, celebrando el desparpajo de la conductora. “Somos reales”, concluyó Vicky Xipolitakis, divertida mientras Vero bromeaba con sus extensiones simulando que eran vello púbico.