Luli Fernández recordó en Podemos Hablar el robo que sufrió en su casa hace unos años y reveló que uno de los ladrones detenidos le hizo llegar un mensaje desde la cárcel.

“Uno de los ladrones quiso secuestrar a mi hijo Indalecio y cuando lo detienen le hizo llegar un mensaje a mi marido a través de una persona que él conoce, un mensaje que en realidad era para mí”, contó la modelo.

Entonces, la conductora detalló: “Le dijo que me quería pedir perdón porque nunca se iba a olvidar el miedo en los ojos de esa mamá cuando él dijo lo dijo y que él no era así”.

Luli Fernández en Podemos Hablar.

“Me parece que hay cosas que uno las puede aceptar, disculpar pero si o sí hay que encomendarlas a Dios. Yo personalmente no estoy capacitada para perdonarlo, fue tan doloroso”, dijo después sincera.

Al final, explicó: “A mi hijo le dejó traumas por mucho tiempo, no te perdono, no te voy a perdonar nunca, si no eras de esos no lo hubieses hecho y lo hiciste. No te creo, hay cuestiones que no se pueden dar una segunda oportunidad”.

LULI FERNÁNDEZ CONTÓ CÓMO AVANZO LA CAUSA DEL VIOLENTO ROBO EN SU CASA

Luli Fernández contó en el programa de Telefé cómo avanzó la causa del violento robo en su casa: “Hace tres años nos entraron a robar, de tres ladrones se logró condenar a dos”.

“Y el otro está prófugo todavía. A uno se le unieron varios hechos entonces se va a quedar como diez años adentro”, aseguró la modelo en Podemos Hablar.