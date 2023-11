Alexander Caniggia y Gustavo Guillermo, participantes de Gran Hermano Vip edición España, se pelearon fuerte en el reality. Acto seguido, la producción tomó la decisión de echarlos. Si bien el mediático argentino se mostró sorprendido, hizo un mea culpa responsabilizándose por la incómoda situación que se vivió en el ciclo.

“Alex, hay un comportamiento que es inaceptable y que no podemos tolerar”, le aclararon. “Obvio, yo los entiendo, pero a mí vinieron a tocarme las pelotas. Si me venís a tocar las pelotas, después allá vos que vas a pagar las consecuencias”, explicó Alex, totalmente sincero.

“Hemos visto las imágenes y la organización del programa ha decidido expulsarte”, lanzó la voz de Big Brother. “Ok, bueno”, sentenció el mediático, aceptando la decisión de la producción, a pesar de que sentía que podía llegar a la final. “Perdón por mi reacción”, se disculpó, minutos después, pero ya era tarde.

LA ESCANDALOSA VERDAD DETRÁS DE LA EXPULSIÓN DE ALEX CANIGGIA DE GRAN HERMANO VIP

Alexander Caniggia y Gustavo Guillermo fueron expulsados de Gran Hermano Vip edición España por, según trascendió, una pelea física. En este contexto, Roberto Antolín, un periodista español, contó la escandalosa verdad detrás de esta determinante decisión que tomó la producción del reality.

“Yo te voy a contar la verdad de la expulsión de Alexander Caniggia. El verdadero problema es que el programa no tiene rating, no lo ve nadie y tuvieron que hacer un ajuste, tiene 6,7 de rating, es muy bajo para esa hora. Tuvieron que cancelar la gala de los martes porque no tiene éxito”, explicó el comunicador europeo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y explicó, muy picante: “Los dueños de Mediaset son italianos y saben que Gran Hermano no es rentable, en el caso de los contratos elevados han decidido eso, por supuesto que esto no lo van a decir públicamente. El ganador del ciclo se lleva 196 mil euros y el programa no genera esa plata, no es negocio, antes de las 3 expulsiones que hubo ayer hubo otras 5 salidas, la historia de la gente que han metido dentro de la casa no le interesa a nadie”.

A ALEX CANIGGIA LO HABRÍAN ECHADO PARA NO SEGUIR PAGÁNDOLE

Antes de cerrar, Roberto fue contundente con respecto al supuesto motivo por el cual habrían echado a Alex.

“Lo que te estoy diciendo es claro: Alex fue expulsado y lo han limpiado porque no le pueden pagar el sueldo. No se lo podían pagar el contrato a Alexander, no lo ve nadie el programa. Tranquilamente, Alexander puede iniciar acciones legales contra el ciclo porque no fue expulsado por el juego, fue expulsado por otras cosas. Si un programa no funciona se liquida, es así, fuera Gran Hermano VIP...”.

“No lo cancelan (el reality) porque sería algo terrorífico con la inversión que hubo, pero es más barato que el programa que estaba antes de GH que era Cuentos Chinos, así que yo creo que podemos tener una batalla legal”, cerró el periodista español, muy picante.