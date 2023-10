En su carrera de más de 30 años en los medios, Patricia Viggiano atravesó momentos de mucha alegría y triunfos, con otros más oscuros que ella revela para hacer “un mundo mejor” para sus hijos y nietos, como la situación que logró dar vuelta tras un hecho de violencia con un colega.

Mientras relataba lo mucho que le costó llegar a cumplir su sueño de actuar, Patricia confesó que atravesó tres situaciones espantosas. “Fue abuso laboral, de poder y abuso sexual. Esto comenzó a hablarse a partir de lo que pasó con Calu Rivero”, explicó.

Patricia Viggiano contó el desagradable abuso que sufrió en una escena

“No era que me interesara abrir porque no era el momento, porque todo te jugaba en contra. No es que las mujeres hablamos tarde, es porque no se podía, porque perdías”, explicó, y recordó que ella comenzó a contar sus experiencias tras compartir Campanas en la noche con Rivero.

A la hora de definir cómo es sufrir acoso y maltrato en el ámbito laboral, Patricia señaló que “es muy violento”. “No quiero llevarlo a ese extremo porque sería maximizarlo frente a verdaderas violaciones, pero hay una violación psicológica muy grande”, explicó.

Leé más:

Patricia Viggiano contó por primera vez que fue abusada a los 6 años: “Fue un casero de la casa en que vivía”

PATRICIA VIGGIANO RELATÓ CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO MUY SIGNIFICATIVO QUE SUFRIÓ EN SU CARRERA

“Es muy difícil, y en general, este tipo de sujetos tienen poder, son personas que se manejan con poder y es muy difícil porque son personas que parecerían ser así por su perfil y, muy por el contrario, defienden los derechos humanos; y es muy difícil que te crean”, agregó.

“No negociás, padecés, porque tenés que elegir entre el pan de tus hijos, proyectar tu carrera y abrirte porque tenés un enfermo del otro lado”, explicó Patricia, que contó: “Un actor me tiró contra una escalera por no querer acostarme con él y me golpeó contra la escalera”.

“Cuando fui y dije ‘Hasta acá llegamos y tengo las pruebas, y no me podés joder nunca más’. Yo dije ‘vos hiciste esto, esto y esto, si vos volvés a hacer esto, esto y esto, yo voy y te escracho en todos los medios’”, recordó, tras explicar que estuvo un año hasta poder probarlo y que contó con la asistencia del director del canal.

“La respuesta fue: si yo hice, lo juro por la vida de mis hijas, lo que vos decís que yo hice, te pido perdón. Y yo le contesté: ‘Vos hiciste todo lo que yo estoy diciendo. Y si vos lo volvés a hacer yo te aniquilo la carrera’”, recordó, y luego reconoció que no tuvo que exponerlo a lo largo de todos estos años.

Leé más:

Patricia Viggiano relató un desagradable acoso que sufrió en una escena: “En una cama, empezó a cabalgar arriba mío y mostró la erección”