El conflicto entre Natalie Weber y Mica Viciconte se reactivó luego de que la pareja de Fabián Cubero se refiriera picante al pase del marido de la panelista, Mauro Zárate, a Boca. “Si alguien promete que no se va a cambiar y después lo hace por la plata, te cambiás de equipo pero tus palabras no sirvieron”, sentenció sobre el futbolista, excompañero de “Fabi”.

Muy enojada porque Mica deslizó que su marido cometió una traición, Natalie le contestó re picante en Desayuno Americano. “Estoy en un panel en el cual me pagan para dar una opinión. Independientemente de que no comparto nada de lo que dice de Mauro, de Vélez, de Cubero y todo eso, ella tenía 17 minutos de novia con Fabián en ese momento, así que no creo que supiera mucho de contratos”, lanzó, enojada.

Además, se refirió directamente a la crítica de Mica por la decisión de Mauro de jugar en Boca. “Me gustaría saber si tiene el contrato de Mauro para saber si él se fue a Boca por plata. Porque me parece que para decir que alguien hace algo por plata tenés que saber cómo fueron las cosas. Después, no me parece que haya dicho nada tan grave”, cerró, redoblando la apuesta.

MICA VICICONTE SALIÓ CON TODO A RESPONDERLE A NATALIE WEBER

“Yo hice una nota donde dije ‘si alguien promete y después por la plata te cambiás de equipo’… Está buenísimo porque por la plata todos trabajamos, pero entonces tus palabras no sirvieron”, contó, picantísima.

“Natalie me agarró bronca como si yo hubiera hablado mal de él. Fue una opinión personal y a ella no debería molestarle, apartir de ahí tira palos porque no tiene otra cosa, entonces bardea y bardea”, señaló, como los motivos detrás de los comentarios de la modelo.

“No tienen vida. Es más fácil bardear sin saber la realidad. Yo creo que ella debería enroscarse con su vida personal y no tanto en la de los demás”, concluyó, letal.