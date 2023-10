Hay momentos icónicos de Pampita que pasaron a la historia, como su enfrentamiento con Isabel Macedo en Punta del Este, o cuando aseguró haber encontrado a China Suárez con Benjamín Vicuña en el famoso motorhome. Ahora, la jurado del Bailando decidió recordar su estallido tras la separación de Juan Pico Mónaco.

“Voy a elegir uno, porque hay varios ahí en el archivo”, admitió Pampita con una risa pícara en PH, Podemos Hablar.

“Cuando volví del Mundial de Rusia 2018, que me había separado de mi pareja, me estaba esperando una notera en Ezeiza. Yo venía como de 30 horas de viaje, muchísimas escalas y estaba agotada porque pasé toda la noche sin dormir”, comenzó.

“Y me agarró la notera apenas la vi… Pero no me volvió loca solo ahí en la puerta. Sino que me persiguió mientras buscaba el taxi”, se quejó.

“Como me iba persiguiendo no podía encontrar el taxi… Y ya estaba… (gestos de harta)”.

PAMPITA ANALIZÓ SU DÍA DE FURIA

En ese punto, matizó. “Igual, era una furia pasiva. Era con la mirada. La miraba con furia pero seguía caminando”.

“Le dije algunas cuantas palabras a la notera, agarré mi valija, fui al canal, hablé con el productor general y renuncié a mi programa de Telefe”, se rectificó.

Al final, Pampita se sinceró: “Fue un día de furia total porque venía del embale que me volvieron loca apenas salí del aeropuerto y dije ‘¡Basta! No aguanto más esta vida. Me están volviendo loca’. Dos veces no atendí el teléfono, ni a mis amigas. Me estaba haciendo mucho mal, y después me fui de vacaciones”.