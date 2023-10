Luciana Salazar asistió a La noche de Mirtha Legrand y, mientras se desarrollaba el programa, el humorista y dibujante Nik lanzó una fuerte pregunta en Twitter junto a la foto de la modelo en la mesa de la conductora.

“¿Qué opinás de Luciana Salazar? ¿Es un buen ejemplo para la figura femenina?”, se preguntó, al pie de una imagen de Luli charlando con Mirtha sobre varios temas, como de su conflicto legal con su ex, Martín Redrado, a quien acusó de no hacerse cargo de Matilda, como le habría prometido en un principio.

Muy enojada por la pregunta que Nik lanzó sobre ella en las redes, Luciana le hizo frente tildándolo de misógino y remarcando que debería repensar su rol como comunicador. Acto seguido, él eliminó el tweet, pero Pochi de Gossipeame ya le había hecho captura de pantalla.

FUERTE DESCARGO DE LUCIANA SALAZAR CONTRA NIK

“Esa pregunta viniendo de un misógino como vos no me extraña, como tampoco me extraña que no te preguntes si un funcionario de la ciudad que no paga una cuota alimentaria hace 21 meses y con una causa en un juzgado civil de familia, es ejemplo”.

“Me pregunto, ¿te pagará a vos para que no digas nada? Gracias a Dios no cometí ningún delito en mi vida para no tener que ser ejemplo, mas allá que tampoco me interese serlo. Besitos, mejor el ejemplo empezá a darlo vos como ‘comunicador’”, lo cuestionó, muy enojada.