Luego de haber pasado varios días en Argentina, Wanda Nara armó las valijas y aterrizó en Roma, Italia, para avanzar en sus ensayos para Bailando con las Estrellas. En este contexto, hizo un live de Instagram con su hija mayor, Francesca Icardi, que está instalada en Estambul, Turquía, con su papá, Mauro Icardi.

La nena le hizo un fuerte reclamo a su mamá, haciendo hincapié en que no se siente cómoda viviendo en Estambul. “No me gusta Turquía. No les entiendo nada. No quiero estar en Estambul”, dijo Francesca, llamando la atención de Wanda, frente a cientos de personas que estaban vivenciando ese ida y vuelta entre madre e hija.

“¿Querés venir en avión para acá a bailar con Kennys Palacios?”, le preguntó Wanda, algo incómoda, para cambiar de tema y no quedar mal parada ante los ciudadanos del país en el que actualmente juega y vive Mauro con sus hijos. Con ternura, Fran le contestó que sí, haciendo el gesto del pulgar para arriba. ¡Tremendo!

WANDA NARA Y L-GANTE SE MOSTRARON JUNTOS Y A LOS BESOS

La periodista contó que, lejos de esconderse, la esposa de Mauro Icardi se mostró muy libre con el cumbiero.

“Se fueron a las 2 y media de la mañana, juntos, en el auto de él a la fiesta Bresh”, aseveró, mientras ponían las imágenes al aire en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Hubo besos. ¿Icardi dónde está?”, lanzó la panelista, picante.

“Estuvieron muy acaramelados, a los besos, toda la noche. Los besos fueron delante de todo el mundo. Muy abiertos los dos, sin problemas para sacarse fotos”, completó.