Las acusaciones de Lucas Bertero, expanelista de Intrusos, contra Flor de la Ve reflotaron las internas que tiene la conductora con Ángel de Brito, Adrián Pallares, Virginia Gallardo, Nancy Duré y la lista sigue. Cinthia Fernández también se despachó contra la animadora.

“La señora dijo ‘a esta piba no la quiero porque no quiere que gane yo’. Me mandó a bajar, Gerardo me quería y me dijo ‘piba, te tengo que pasar a la gira’”.

“Me ha hecho cosas espantosas”, comenzó diciendo en Bien de mañana, para contar cómo empezó su enemistad. “A mí me dejó sin trabajo y se lo dije en la cara 10 años después. Fue en El champán las pone mimosas, que era un éxito”, recordó.

“Me llamó Gerardo para el elenco principal y había uno en gira. Ella era la cabeza de compañía, estaba reemplazando a Cathy Fulop y cuando te contrataba hacía como combo la tele. Llego hasta la final, nadie daba dos mangos por mí, y cuando me voy en la anteúltima gala, que quedan los cuatro finalistas, me preguntaron quién quería que gane y elegí a Liz Solari porque tenía un sueño que era muy fuerte”, reveló, molesta.

Foto: Captura de TV

CINTHIA FERNÁNDEZ CONTÓ POR QUÉ ESTÁ PELEADA CON FLORENCIA DE LA VE

“La señora dijo ‘a esta piba no la quiero porque no quiere que gane yo’. Me mandó a bajar, Gerardo me quería y me dijo ‘piba, te tengo que pasar a la gira’. Yo tenía 17 años, a mi viejo no le cabía que hiciera la gira porque había que manejar, era medio peligroso. En mi casa no quería mucho. ‘Te pago el doble, pero te quiero’, me decía Gerardo”, rememoró, punzante.

“Mis viejos se instalaron conmigo en la costa, yo era una nena y casi me quedo sin laburo. Ella deja sin laburo a mucha gente”, lanzó Cinthia.

“Cuando se sube al pony, es la peor. Cuando no tenía dos mangos con cincuenta la llamó Ángel e hizo de panelista. Ahora le paga así. Es una desagradecida”, finalizó, durísima.