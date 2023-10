A una semana de que Indiana Cubero celebre sus 15 años -el 18 de octubre- salieron a la luz las fotos de cuando su mamá, Nicole Neumann, estaba embarazada, a su espera; otras del día de su nacimiento, que la muestran sosteniéndola en brazos junto a su pareja de aquel entonces, Fabián Cubero.

La revista Gente sacó de su archivo una imagen en la que se ve a Nicole caminando por la calle, luciendo su súper panza de embarazada, muy ilusionada por el próximo nacimiento de su primera hija.

Acto seguido, sumó otras postales de la revista Paparazzi, no solo que ilustran el embarazo de Nicole, sino el nacimiento de Indiana. “Tiene la nariz, el mentón y el pelo de Fabián; la boca y los ojos, míos”, declaraba en aquel entonces, súper feliz por la llegada de su primogénita.

Hoy por hoy, madre e hija siguen distanciadas. De hecho, la adolescente no la habría invitado a la fiesta familiar que está organizando con Fabián Cubero y Mica Viciconte, con quienes vive desde hace tiempo luego de haberse ido de su casa.

¿QUÉ SE DIJERON SOLEDAD SOLARO Y NICOLE NEUMANN EN EL EVENTO?

“Con Nicole en el evento nos cagamos de risa y estuvimos juntas, habíamos chateado antes hablando de que uno necesita que el día tenga más horas, a mí me enoja cuando se dicen cosas que no son”.

“Están metiendo mi nombre con una persona que yo no estuve, no estuve ni con Manu ni con otro piloto del automovilismo, si salí con una persona que hoy ya no está en el automovilismo. Estoy invitada al casamiento de Nicole y es muy generosa ella, parece seca pero es amorosa, muy buena colega”, sentenció Soledad, buena onda con Nicole. ¡Clarito!