En medio de la explosión de su carrera en el pop, Britney Spears protagonizó un sonoro romance con su colega Justin Timberlake que culminó en 2002, y ella, en su autobiografía, reveló que estuvieron a punto de convertirse en padres.

En el libro The woman in me (La mujer en mí), que saldrá a la venta el 24 de octubre en los EE.UU., Britney le dedica un importante capítulo a Timberlake, del que trascendió un extracto publicado por la revista People en las últimas horas que da cuenta de un episodio inédito en la vida de ambos.

Britney Spears y Justin Timberlake

El extracto cuenta cómo conoció a Timberlake cuando ambos eran pequeños artistas en el Club de Mickey Mouse, de Disney y que varios años después comenzaron a salir, ya convertidos en artistas consagrados dentro del pop, lo que los convirtió en una de las parejas más notorias de la industria musical.

Leé más:

Britney Spears contó que perdió el bebé que esperaba junto a Sam Asghari: “Seguiremos tratando de expandir nuestra bellísima familia”

BRITNEY SPEARS REVELÓ QUE CON JUSTIN TIMBERLAKE DECIDIERON ABORTAR UN EMBARAZO

Sin embargo, un evento que quedó inédito de ese romance, y que Britney reveló a más de 20 años de ocurrido, es que ella quedó embarazada del cantante, que le pidió que abortara. “Si hubiese dependido sólo de mí, jamás lo habría hecho. Pero Justin estaba seguro de que no quería ser padre”, escribió ella.

De acuerdo a la palabra de Britney, Justin Timberlake “no estaba nada feliz con el embarazo”. “Él dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos muy jóvenes. Es, hasta hoy, una de las experiencias más difíciles de mi vida”, agregó.

Britney Spears y Justin Timberlake

Tras su romance con Timberlake, Britney se casó con Jason Allen Alexander, de quien se divorció en 2004, y luego contrajo nupcias por segunda vez con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo a sus dos hijos Sean (17) y Jayden (16) que actualmente viven con su padre.

Leé más:

Sam Asghari le pidió el divorcio a Britney Spears y quiere cobrar una manutención