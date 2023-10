Hace algunas semanas, cuando el actor Michael Caine reveló que, durante la filmación de su última película, The great escaper, debió utilizar un bastón para poder desplazarse debido a un gran dolor en una de sus rodillas, se comenzó a especular con el eventual retiro del actor, de 90 años de edad.

No eran errados esos pronósticos ya que, después de 70 años de carrera, y más de 160 films en su haber, Caine finalmente anunció este fin de semana que The great escaper, que se estrena en octubre, será el último trabajo de su carrera como actor.

Michael Caine (Foto: AP)

Además de tener el récord (junto a Jack Nicholson) de haber sido nominado a un premio Oscar durante cinco décadas consecutivas, desde 1960 al 2000, Caine ganó dos de ellas con Hannah y sus hermanas (Hannah and her sisters, 1986) de Woody Allen, y Las reglas de la vida (The Cider house rules, 1999) de Lasse Hallström.

MICHAEL CAINE ANUNCIÓ OFICIALMENTE SU RETIRO DE LA ACTUACIÓN

El legendario actor tiene, además de sus dos premios Oscar, un BAFTA y tres Globos de Oro, entre otros, y una increíble y larga galería de personajes de todo tipo, desde el drama a la comedia, pasando por el terror y la ciencia ficción, y fue nombrado caballero británico por la Reina Isabel II en el año 2000.

Como actor fetiche de Christopher Nolan, Caine conquistó a las nuevas generaciones con sus papeles en la trilogía de Batman protagonizada por Cristian Bale, El gran truco (The prestige, 2006), El origen (Inception, 2010), Interestellar (2014) y Tenet (2020).

Michael Caine (Foto: AFP)

A esos personajes se le agregan sus criaturas de Hijos del hombre (Children of men, 2006), Austin Powers in Goldmember (2002), El americano impasible (The Quiet american, 2002), Un puente demasiado lejos (1977), La mano (The hand, 1981), Escape a la victoria (Escape to victory, 1981), y muchas más.

MICHAEL CAINE EXPLICÓ LAS CAUSAS DE SU RETIRO DE LA ACTUACIÓN

“No paro de decir que voy a retirarme. Pues bien, ahora es el caso”, le dijo Michael Caine a la BBC Radio 4. “Me dije que acababa de hacer un filme en el que interpreté el papel principal y por el que recibí unas críticas increíbles... ¿Qué voy a hacer que pueda superar eso?”, se preguntó, en referencia a The great escaper.

El film que se estrenó el 6 de octubre en el Reino Unido, cuenta la historia real de un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, Bernie Jordan, que se escapó de la residencia de ancianos en la que vivía para asistir a la ceremonia por los 70 años del Desembarco de 1944 en Francia.

“Los únicos papeles que pueden darme ahora son los de hombres de 90 años. O quizá de 85. No serán roles protagónicos. No hay protagonistas de 90 años, hay chicos jóvenes, seductores. Así que me dije que lo mejor es marcharme”, cerró.

