Los fanáticos de las películas de Harry Potter se entristecieron este jueves al conocer la muerte del actor británico Michael Gambon, que interpretó al poderoso mago y director de la Escuela de Magia Hogwarts Albus Dumbledore en seis de los films del personaje.

Gambon, que ingresó a la franquicia fílmica en Harry Potter and the prisoner of Azkaban (Harry Potter y el prisionero de Azkaban, 2004), tras la muerte de su antecesor, Richard Harris, le imprimió su propio sello al personaje, haciéndolo menos rígido que su colega y se ganó así el amor de los fans.

Michael Gambon como Albus Dumbledore

Nacido en Irlanda, pero criado en el Reino Unido, Gambon ganó en sus más de 60 años de carrera, cuatro premios Bafta. “Michael, un amado esposo y padre, murió en paz en el hospital en compañía de su esposa Anne y su hijo Fergus debido a una pulmonía”, expresó el comunicado de la familia del actor.

MURIÓ MICHAEL GAMBON, EL PROFESOR ALBUS DUMBLEDORE DE LOS FILMS HARRY POTTER

Gambon alcanzó la fama entre los británicos como el comisario Maigret en la serie del mismo título y después encarnó a Philip Marlow en la serie de la BBC El detective cantante de 1986. En el cine, actuó en Gosford Park, una película estrenada en 2002, y en “El discurso del rey” (2010), donde interpretó al rey Jorge V.

Sobre su versión de Dumbledore, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, explicó en Twitter que había visto a Gambon en el teatro en 1982 en Rey Lear. “Si me hubieran dicho en esa época que ese actor brillante aparecería en algo que yo he escrito, los habría tomado por locos. Adoraba trabajar con él”, escribió.

Daniel Radcliffe, el actor que dio vida a Harry Potter, dijo que, “con la pérdida de Michael Gambon, el mundo simplemente se ha vuelto considerablemente menos divertido. Era uno de los actores más brillantes y espontáneos con los que he tenido el privilegio de trabajar. Pero pese a su inmenso talento, lo que recordaré más de él es cómo se divertía haciendo su trabajo”, recordó.

En 2015, Gambon anunció que había dejado el teatro, ya que le resultaba cada vez más difícil memorizar su texto. Sin embargo, continuó su trabajo en la televisión y el cine. Fue nombrado caballero por su contribución al mundo del espectáculo en 1998.

