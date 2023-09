Este 25 de septiembre se conoció la muerte de David McCallum, el actor escocés que alcanzó la fama en la década de 1960 al coprotagonizar la serie de espías El agente de C.I.P.O.L. (The Man From U.N.C.L.E.) junto a Robert Vaughn.

McCallum, que había nacido el 19 de septiembre de 1933 EN Glasgow, falleció el lunes por causas naturales rodeado de su familia en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, señaló un comunicado de la cadena de TV CBS.

David McCallum en El agente de C.I.P.O.L.

Además de El agente de C.I.P.O.L., McCallum tuvo papeles destacados en films como A Night to Remember (La última noche del Titanic, 1958), The Great Escape (El gran escape, 1963) y The Greatest Story Ever Told (La más grande historia jamás contada, 1965), donde interpretó a Judas.

El agente de C.I.P.O.L. aprovechaba el furor de las series y películas de espías que se había desatado con los films y las novelas de James Bond gracias a la recomendación del presidente John Fitzgeerald Kennedy, y hasta el propio creador de 007, Ian Flemming, aportó sus ideas para la serie, basada a su vez en el libro The Man From U.N.C.L.E. de Jon Heitland.

“David era un actor y autor talentoso, muy querido por muchas personas en todo el mundo. Llevó una vida increíble y su legado vivirá para siempre a través de su familia y de innumerables horas en cine y televisión que nunca desaparecerán”, agrega el comunicado de la CBS.

