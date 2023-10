Antes de Mariano Martínez, en la vida de Camila Cavallo existía Mario Guerci, y por eso, cuando el actor se alejó tras ser padre de una hija con ella, el modelo retomó la relación y eso habría provocado un recorte en la cuota alimentaria.

En Intrusos contó Karina Iavícoli contó que Mariano habría expresado su descontento con la segunda oportunidad que se dieron Guerci y Cavallo reduciendo la mensualidad que paga para Alma, de 6 años, y por eso fueron en busca de su palabra.

La reacción de Mariano al escuchar sobre el rumor, fueron una risa que se disipó casi instantáneamente. “Mirá, sinceramente no hablo más de mis cosas íntimas porque lo que fui aprendiendo y lo que me fe pasando… No tengo nada que aclararle a nadie ni exponer mis cosas privadas porque termina siendo contraproducente”, explicó, serio.

Leé más:

La represalia que Mariano Martínez habría tomado contra Camila Cavallo por su romance con Mario Guerci

LA REACCIÓN DE MARIANO MARTÍNEZ ANTE LOS RUMORES DE QUE LE RECORTÓ LA CUOTA ALIMENTARIA A LA HIJA QUE TUVO CON CAMILA CAVALLO

Tras aclarar que mantiene “buena relación” con las dos madres de sus hijos, Mariano explicó: “Soy una persona que… Sé quién soy y la gente que me conoce sabe quién soy así que lo que digan me tiene sin cuidado”, dijo, y aseguró que “no hubo ningún cambio en la relación” con ellas.

Sobre su relación con Mario Guerci, con quien comparte teatro, pero nada más, el actor sentenció: “No nos cruzamos nunca, pero está todo bien con todos. Por eso no tengo nada de aclarar nada”.

“Es mi vida privada, con toda la buena onda del mundo. Porque si me pongo a hablar es como que estoy aclarando, en definitiva, entonces yo sé la verdad y nada más. No tengo nada más que decirte al respecto”, cerró Mariano.

Leé más:

Escándalo por una polémica actitud de Camila Cavallo: “Habría salido con los dos a la vez”