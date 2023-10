A poco de haber blanqueado su historia de amor, Thelma Fardin y Nicolás Riera siguen afianzando su relación con el correr de los días. Y lejos de ocultar su intimidad, los actores comparten con sus seguidores románticos momentos de su vida y postales de sus vacaciones.

En esta oportunidad, Thelma y Nico eligieron las paradisíacas playas de Brasil para descansar, darse mucho amor y recargar energías para este último tramo del año.

“This is Río de Janeiro (Esto es Río de Janeiro)”, escribió Riera en su cuenta personal de Instagram junto a varias imágenes de su estadía en el país vecino que deja al descubierto el excelente presente que atraviesan en medio de risas, mimos y mucha complicidad.

“Jajaja, media hora demoró Alicia en ver que era video. Te amo, no hay manera de que arranque esa Lada Niva”, le respondió Fardín al hombre que supo conquistar su corazón.

Foto: Instagram

POLÉMICA REVELACIÓN DE NICOLÁS RIERA

Es común que los actores tengan que “manejar” armas para realizar escenas de acción en películas, series o telenovelas. Sin embargo, Nico Riera contó que disfruta disparando y que incluso tiene un arma reglamentaria.

“En filmaciones he tenido armas y además tengo tenencia”, contó el actor en PH Podemos hablar. “Tengo tenencia, no portación. Tenencia es que la llevás desarmada a un polígono. Podés tirar, pero no la podés tener armada como para usar en la calle”, diferenció Tacho.

“Me gusta tirar y está bueno para entrenar porque como actor tenés que saber disparar y dominar armas”.

“Me gusta tirar y está bueno para entrenar porque como actor tenés que saber disparar y dominar armas”, contó sobre su afición que, como la de muchos, genera intensos debates a lo largo del mundo. “Voy a un polígono. Es todo reglamentario y tiro bastante bien”, comentó.

“Me da placer disparar. Hay algo de adrenalina y descarga. Después de tirar es como que te agarra sueño, estás muy relajado”, siguió el ex Teen Angel, quien reconoció que su familia no está de acuerdo con su fanatismo: “Mi familia dice que estoy loco, no quieren saber nada”, aseveró Nico Riera.