Lo que comenzó como un divertido sketch de Fátima Florez en la pista de Bailando 2023 (quien imitó a Carmen Barbieri) terminó con un imperdible ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y Javier Milei, quien acompañó a su pareja al programa de América.

“Perdón, un minutito por favor. Sígame la cámara”, interrumpió el conductor a la humorista, para dirigirse a la parte de afuera del estudio donde se encontraba el candidato a presidente adentro de su vehículo, a la espera de que su novia culmine con el sketch para ir a cenar juntos.

“¿Puede abrir la puerta? Quiero saber si usted es el candidato a presidente, Javier Milei”, indagó Tinelli. A lo que el político corroboró su identidad ante las cámaras: “Sí, efectivamente soy Javier Milei”.

Sin embargo, Milei no quiso acceder al pedido de Marcelo de bajarse del auto. “Solo vine a buscar a Fátima, dale. De hecho, esto no tendría que estar pasado”, se excusó la pareja de la artista, algo incómodo por la situación.

Por último, Fátima se acercó hacia donde estaba el hombre que conquistó su corazón, intercambiaron algunas frases entre risas y compartió algunos detalles de la intimidad de la pareja en su papel de la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “Yo lo conozco porque Fátima está muy de novia y muy enamorada. Los dos están muy bien. Ahora la vino a buscar para ir a comer. Yo sé que ella, muchas veces, le cocina a Milei. El otro día comieron huevos revueltos porque ella hace mucha dieta proteica”.

FÁTIMA FLOREZ, A CORAZÓN ABIERTO, SOBRE SU VÍNCULO CON JAVIER MILEI

Luego de las repercusiones que despertó su nueva historia de amor con Javier Milei, Fátima Florez rompió el silencio y habló como nunca de esta etapa de su vida de la mano del candidato a presidente.

“Nuestra relación se basa en nuestra conexión. Tratamos de que puertas adentro no se meta tanto la política. Estamos mucho en casa, no salimos mucho, y vivimos el presente. Somos muy pasionales”, confesó Fátima en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Tratamos de atesorar los momentos que podemos guardar para nosotros porque los dos estamos muy ocupados. Trabajamos los dos mucho y estamos mucho en casa, para nosotros”, agregó, dejando en claro lo bien que está su corazón con Milei.

Por otro lado, al ser consultada sobre la posibilidad de convertirse en primera dama, la entrevistada respondió, sincera: “Voy a ser la primer primera dama que siga trabajando y que no viva del Estado”. Y cerró, muy enamorada: “Con Javier me pasó de encontrarnos y empatizar de una manera muy fuerte, fue un flechazo. Conectamos de forma espiritual muy fuerte y de pronto”.