Mujer de los medios y de los escenarios, Carmen Barbieri se metió de lleno en el romance, que mezcla las aguas del espectáculo con la política, entre Fátima Florez y Javier Milei. La conductora reflexionó sobre la relación que tiene la pareja del momento y expresó su preocupación por el futuro de la imitadora.

“No digo que no lo haga, pero si uno se enamora de un político, ¿nos resta?”.

“¿Qué pasará con Fátima Florez que está enamoradísima de Milei? Yo digo, ¿le jugará en contra a su carrera?”, se preguntó, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) con Esther Goris como invitada.

La actriz, que salió con Alberto Rodríguez Saá, se diferenció de su caso y la conductora se mostró reflexiva.

Foto: Instagram

CONTUNDENTE OPINIÓN DE CARMEN BARBIERI SOBRE EL ROMANCE DE FÁTIMA FLOREZ CON JAVIER MILEI

“Nosotros somos populares. No somos estrellas como Mirtha ni Susana. Somos gente popular. El pueblo te eligió a vos, paga una entrada y quiere ver a Esther Goris”, ejemplificó la animadora.

“Yo no sé si una relación, y no digo que no lo haga, pero si uno se enamora de un político, ¿nos resta?”, señaló, sobre el flechazo de la reconocida comediante con el economista, relación que podría convertirla a ella en primera dama.

Sin embargo, Carmen bancó la postura de Fátima. “Lo va a manejar muy bien Fátima. Ella sabe, es muy inteligente”, sentenció.